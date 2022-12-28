Співачка Анна Трінчер і співак Позитив презентували кліп на свою спільну пісню Який ти козак. У ньому артисти з’являються в різних яскравих образах.

У ролику також простежуються відсилання на сучасні проблеми в країні, пов’язані з відключенням електроенергії.

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За словами Трінчер, вони вирішили зняти максимально позитивний кліп із ноткою гумору, щоб глядачі могли не тільки підспівувати знайомі слова, а й усміхнутися від сюжету.

– Вважаю, що вийшло доволі позитивно і водночас хижо в хорошому сенсі, яким і має бути справжнє козацтво, – зазначила Трінчер.

Позитив же додав, що їхній кліп – візуалізація того, наскільки сильні українські жінки і чоловіки.

– У ньому ми з Анею зустрічаємося в дружньому батлі хлопців проти дівчат, у фіналі якого перемагає вона. Це реверанс у бік всіх жінок, які на фронті показують свою мужність. Зрештою, Future is female. Жінка – це любов. Жінка – це Україна, – наголосив співак.

Зазначимо, пісня Який ти козак була присвячена Дню українського козацтва і стала хітом завдяки життєствердному гаслу: Яка ти козачка, який ти козак – ыдемо вперед і ніколи назад!

У перші дні прем’єри трек підкорив слухачів: понад 100 тис. відео в TikTok, перше місце в трендах YouTube, дев’яте місце в чарті Apple Music Топ-100 в Україні.