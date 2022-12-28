Анна Тринчер и Позитив

Певица Анна Тринчер и певец Позитив презентовали клип на свою совместную песню Який ти козак. В нем артисты появляются в различных ярких образах.

В ролике также прослеживаются отсылки на современные проблемы в стране, связанные с отключением электроэнергии.

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По словам Тринчер, они решили снять максимально позитивный клип с ноткой юмора, чтобы зрители могли не только подпевать знакомые слова, но и улыбнуться от сюжета.

— Считаю, что получилось довольно позитивно и в то же время хищно в хорошем смысле, каким и должно быть настоящее казачество, — отметила Тринчер.

Позитив же добавил, что их клип — визуализация того, насколько сильны украинские женщины и мужчины.

— В нем мы с Аней встречаемся в дружеском баттле парней против девушек, в финале которого побеждает она. Это реверанс в сторону всех женщин, которые на фронте показывают свое мужество. В конце концов, Future is female. Женщина — это любовь. Женщина — это Украина, — подчеркнул певец.

Отметим, песня Який ти козак была посвящена Дню украинского казачества и стала хитом, благодаря жизнеутверждающем лозунгу: Яка ти козачка, який ти козак – ідемо вперед і ніколи назад!

В первые дни премьеры трек покорил слушателей: более 100 тыс. видео в TikTok, первое место в трендах YouTube, девятое место в чарте Apple Music Топ-100 в Украине.