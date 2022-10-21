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Вона з шоу-бізнесу: Позитив розповів про нову дівчину

21 Жовтня 2022, 16:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вона з шоу-бізнесу: Позитив розповів про нову дівчину
Джерело: Олексій Завгородній

Співак Позитив (справжнє ім’я – Олексій Завгородній) розповів про особисте життя і чи є у нього кохана.

Каже, дівчина є і багато хто може здогадуватися і знає про це, проте не впевнений, що наразі час про це говорити.

Зізнається, почали зустрічатися ще до повномасштабної війни.

Зараз дивляться

– Вона в цій же сфері працює. Я її доволі довго знав до того, як ми почали зустрічатися, – зазначив Позитив.

Нагадаємо, в квітні 2021 року стало відомо, що Позитив розлучився зі своєю дружиною, дизайнером Анною Андрійчук. Разом вони були 13 років – з 16 років, і тривалий час не наважувалися сказати про те, що розійшлися.

За словами Анни, вони намагалися врятувати стосунки, проте сильно переросли одне одного.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Олексій Завгородній (Позитив) Стосунки
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