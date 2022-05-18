Виконавці родом з України Анна Дзюба (Черкаси), гурт Dabro (Курахово Донецької області), Марі Краймбрері (Кривий Ріг), Олександр Панайотов (Запоріжжя) виступили на російській премії Жара у Москві.

На заході вони позували разом з Філіпом Кіркоровим, Ольгою Бузовою, Дмитром Біланом та іншими артистами, які замовчують війну в Україні та підтримують криваву політику Кремля.

Марі Краймбрері навіть отримала дві нагороди у номінаціях Співачка року та Найкращий жіночий кліп.

Раніше ми писали, що співачка з Києва Наташа Корольова виступила на концерті до Дня перемоги у російському селі Крекшино.

Захід організував культурний фонд співака Лева Лещенка, який є палким прихильником Путіна. Окрім Корольової, у концерті брали участь Тарзан, Марія Міхєєва, гуморист Володимир Винокур.

Вони виступили на вуличній сцені, яка була прикрашена помаранчево-чорними кульками та банером із радянською символікою.