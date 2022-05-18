Исполнители родом из Украины Анна Дзюба (Черкассы), группа Dabro (Курахово Донецкой области), Мари Краймбрери (Кривой Рог), Александр Панайотов (Запорожье) выступили на российской премии Жара в Москве.

На мероприятии они позировали вместе с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Дмитрием Биланом и другими артистами, которые умалчивают о войне в Украине и поддерживают кровавую политику Кремля.

Мари Краймбрери даже получила две награды в номинациях Певица года и Лучший женский клип.

Ранее мы писали, что певица из Киева Наташа Королева выступила на концерте ко Дню победы в российском селе Крекшино.

Мероприятие организовал культурный фонд певца Льва Лещенко, который является ярым поклонником Путина. Кроме Королевой, в концерте приняли участие Тарзан, Мария Михеева, юморист Владимир Винокур.

Они выступили на уличной сцене, украшенной оранжево-черными шариками и баннером с советской символикой.