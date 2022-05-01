Співачка з Ужгорода Єлизавета Іванців, більш відома як Йолка, під час повномасштабної війни на своїй Батьківщині виступила в Сочі перед росіянами.

Артистка виконала кілька власних хітів на корпоративі місцевої автокомпанії. Роликом з концерту поділилися в Telegram-каналі Боже, яке кончене.

Як помітно з запису, виконавиця заспівала треки Прованс та На большом воздушном шаре. Цікаво, що артистку зняли саме в той момент, коли вона виконувала рядки: Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України, Йолка зайняла “мовчазну” позицію. Вона жодного разу не намагалася донести росіянам правду про звірства окупантів, маючи 1,2 млн підписників в Instagram.

Натомість артистка залишилася жити та працювати в Росії, тим самим підтримуючи політику Кремля. Варто додати, що раніше в інтерв’ю російському виданню Йолка зізналася, що своїм домом вважає Москву.

– Я намагаюся дотримуватися максимального нейтралітету – але ж я все одно житель західної України. Я там народилася, це моя Батьківщина. І зараз хтось висловлює думку, що ми смертельні вороги. Я вважаю, що навіть такі висловлювання не скасовують шляхетних вчинків, які ця людина робила раніше, – сказала вона.