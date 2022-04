Українська діаспора домоглася скасування концерту одіозного коміка Нурлана Сабурова. Українці зустрілися з адміністрацією зали North Shore Center у Чикаго. Бо саме там гуморист хотів виступити. Захід був запланований на 16 квітня. Офіційно його нібито “відклали на невизначений термін”.

Житель Лос-Анджелеса Деніел Тонкопі написав, що це сталося саме завдяки тиску української діаспори, двох консулів України та величезної кількості глядачів, які не підтримують висловлювання Сабурова.

– Концерт путінського клоуну в Чикаго скасовано! Мер міста та концертний майданчик підтвердили скасування! Офіційно “відклали на невизначений час” (ймовірно, щоб не потрапити під штрафи), але насправді це скасування. Всі разом ми створили прецедент, а в Америці дуже люблять прецеденти – тут прецедентне право, – написав Деніел Тонкопі.

Однак це не останній його концерт у США. Кожен українець може допомогти скасувати концерт Сабурова, який заплановано у Нью-Йорку на 17 квітня. Варто достукатися до українських консулів, щоб вони сприяли цьому. Для цього можна написати листа на офіційні адреси консульства: gc_usn@mfa.gov.ua або gcua.newyork@gmail.com, з таким текстом:

Dear Mr. Holubov,

My name is …, and I am citizen of Ukraine. It has come to my attention that Russian stand-up comedian, Nurlan Saburov, will be performing this Sunday in Oceana Theater located in Brooklyn. Just to remind you, this is the same theater where you were delivering a speech in support of Ukraine during the Charity Gala held on April 3rd.

I respectfully request for you to reach out to the owners/management of the theater and/or local councilman/assemblyman and demand for this event to be cancelled. Please note that the Consulate General of Ukraine in Chicago went through the same path and successfully reached their goal of cancelling this show.

It is absurd that just 2 weeks after the biggest charity gala in support of our Motherland was held, a Russian comedian, who said absolutely nothing about the war and atrocities which are happening back home, will be performing on the same stage. It is also surreal that this show takes place on US territory, which is considered to be a Ukrainian ally and one of its biggest supporters.

I kindly ask you to take this matter seriously as we, Ukrainians, cannot allow for such injustice to happen.

Thank you in advance for your prompt attention to this matter.

Kind regards,….

Хронологія ганьби з боку Сабурова

Казахський комік Нурлан Сабуров всю свою кар’єру збудував у Росії, працюючи на телеканалі ТНТ, що належить Газпрому. Він був активним учасником шоу ЧБД, де “сміливо та зухвало” поливав брудом гостей, використовуючи лайку. А його розвитку, як гумориста, вистачило лише на стендап, в якому він раз у раз принижує власну дружину (він так, напевно, любов показує).

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну “зухвалий” Нурлан зник з радарів, але в тур таки поїхав. І тут починається найцікавіше.

Перший захід пройшов у Лос-Анджелесі 8 квітня, де одразу кілька глядачів перервали шоу та запитали артиста, чому той мовчить. Спочатку він намагався недоречно жартувати, мовляв, так люди злість зганяють. Тоді він заявив, що те, що відбувається, не підтримує, дивитися на фото боляче, але йому страшно.

– Ви повинні зрозуміти, що в мене теж є свої страхи, – сказав тоді Сабуров, роблячи посилання на те, що в нього сім’я.

У Сієтлі ситуація повторилася. Тоді глядач одразу попередив: тут буде те саме, що у Лос-Анджелесі. Протягом усього вечора люди вставали з місць і ставили питання про те, чи збирається Сабуров повертатися до Росії, і що він думає про своїх шанувальників з України.

А ось 13 квітня Нурлан Сабуров показав, що впасти можна нижче за плінтус. Під час його концерту в Сан-Франциско на сцену вибігла українська активістка у білій сукні з червоними плямами, які символізують кров убитих українців. Поки дівчину намагалися вивести охоронці, комік пожартував: Вибачте, це місячні? Що відбувається?.