Украинская диаспора добилась отмены концерта одиозного комика Нурлана Сабурова. Украинцы встретились с администрацией зала North Shore Center в Чикаго. Ведь именно там юморист хотел выступить. Мероприятие было запланировано на 16 апреля. Официально его якобы “отложили на неопределенный срок”.

Житель Лос-Анджелеса Дэниел Тонкопи написал, что это произошло именно благодаря давлению украинской диаспоры, двух консулов Украины и огромного количества зрителей, которые не поддерживают высказывания Сабурова.

— Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально “отложили на неопределенное время” (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты – здесь прецедентное право, – написал Дэниел Тонкопи.

Однако это не последний его концерт в США. Каждый украинец может помочь отменить концерт Сабурова, который запланирован в Нью-Йорке на 17 апреля. Стоит достучаться до украинских консулов, чтобы они этому поспособствовали. Для этого можно написать письмо на официальные адреса консульства: gc_usn@mfa.gov.ua или gcua.newyork@gmail.com, с таким текстом:

Dear Mr. Holubov,

My name is …, and I am citizen of Ukraine. It has come to my attention that Russian stand-up comedian, Nurlan Saburov, will be performing this Sunday in Oceana Theater located in Brooklyn. Just to remind you, this is the same theater where you were delivering a speech in support of Ukraine during the Charity Gala held on April 3rd.

I respectfully request for you to reach out to the owners/management of the theater and/or local councilman/assemblyman and demand for this event to be cancelled. Please note that the Consulate General of Ukraine in Chicago went through the same path and successfully reached their goal of cancelling this show.

It is absurd that just 2 weeks after the biggest charity gala in support of our Motherland was held, a Russian comedian, who said absolutely nothing about the war and atrocities which are happening back home, will be performing on the same stage. It is also surreal that this show takes place on US territory, which is considered to be a Ukrainian ally and one of its biggest supporters.

I kindly ask you to take this matter seriously as we, Ukrainians, cannot allow for such injustice to happen.

Thank you in advance for your prompt attention to this matter.

Kind regards,….

Хронология позора со стороны Сабурова

Казахский комик Нурлан Сабуров всю свою карьеру построил в России, работая на телеканале ТНТ, который принадлежит Газпрому. Он был активным участником шоу ЧБД, где “смело и дерзко” поливал грязью гостей, использую брань. А его развития, как юмориста, хватило лише на стендап, в котором он то и дело унижает собственную жену (он так, наверное, любовь показывает).

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину “дерзкий” Нурлан пропал с радаров, но в тур по США таки поехал. И тут начинается самое интересное.

Первое мероприятие прошло в Лос-Анджелесе 8 апреля, где сразу несколько зрителей прервали шоу и спросили артиста, почему тот молчит. Сначала он пытался неуместно отшучиваться, мол, так люди злобу вымещают. Тогда он заявил, что происходящее не поддерживает, смотреть на фото больно, но ему страшно.

— Вы должны понять, что у меня есть тоже свои страхи, — сказал тогда Сабуров, делая отсылки к тому, что у него семья.

В Сиетле ситуация повторилась. Тогда зритель сразу предупредил: здесь будет то же, что в Лос-Анджелесе. В течение всего вечера люди вставали с мест и задавали вопросы о том, собирается ли Сабуров возвращаться в Россию, и что он думает о своих поклонниках из Украины.

А вот 13 апреля Нурлан Сабуров показал, что упасть можно ниже плинтуса. Во время его концерта в Сан-Франциско на сцену выбежала украинская активистка в белом платье с красными пятная, которые символизируют кровь убитых украинцев. Пока девушку пытались вывести охранники, комик пошутил: Простите, это месячные? Что происходит?.

А вот самое “смешное”, что американский тур Сабурова называется Принцы.