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Криза – це шанс на розвиток: Мішина про стосунки з Еллертом

18 Вересня, 02:08 Марина Корзун
Криза – це шанс на розвиток: Мішина про стосунки з Еллертом

Холостячка 1 сезону Ксенія Мішина пояснила, в яких стосунках зараз з Олександром Еллертом.

У студії пост-шоу Як вийти заміж, Мішина зізналася, що вони з Еллертом переживають кризу, однак намагаються відновити стосунки. Втім прогнозувати майбутнє акторка не поспішає.

– Зараз у нас складний період. Криза – це шанс на розвиток. Ми спілкуємось і пробуємо відновити наші стосунки. Що буде далі, я поки не знаю, – сказала Мішина.

Нагадаємо, в липні мережу сколихнула новина про те, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розійшлися. Сама Ксенія опублікувала в Instagram пост, в якому сказала, що вони більше не пара. Вона також уточнила, що розставання сталося неочікувано, але назавжди.

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Пізніше Олександр Еллерт здивував прихильників, привітавши Ксенію Мішину з річницею стосунків. Він показав зворушливі архівні кадри з коханою. А сама Мішина похизувалася великим букетом троянд.

Вже наприкінці серпня шанувальники запідозрили, що Мішина та Еллерт все-таки разом – пару заскочили в аеропорту дорогою на Кіпр.

Сам Олександр Еллерт зізнався, що зараз скуповує для Ксенії квіти в усіх магазинах, а також ставить лайки під фото в соцмережах.

– Сподіваюся, вона їх (квіти. – Ред.) не перепродає. Ось у таких ми стосунках, – віджартувався Еллерт.

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Теги
Ксенія Мішина , СТБ , Холостячка
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