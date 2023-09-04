Фільм Барбі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом став найкасовішим у 2023 році. Картина обігнала попереднього лідера – мультфільм Брати Супер Маріо.

Робота про популярну іграшку змогла зібрати в прокаті понад $1,36 млрд – цього вистачило, щоб обігнати мультфільм про водопровідника, який тримав лідерство все літо.

Картину з Марго Роббі вподобали в Канаді та США – там вдалося зібрати $602 млн, а в решті світу – $763 млн. Літо також виявилося успішним і для фільму Оппенгеймер Крістофера Нолана – картина наблизилася до позначки в $850, випередивши фільм Початок, який вважається одним із найуспішніших для режисера.

Уже на початку осені фільм Барбі планують випустити на стримінгових платформах. Щоправда, конкретної дати поки що немає.

І поки одні картини збирають мільйони в прокатах, інші все не можуть дістатися до кінотеатрів. Приміром, дату виходу Дюни 2 перенесли – все через страйки, які влаштували сценаристи та актори США. На тлі цього низка картин призупинилися у виробництві. Тепер фанати всесвіту зможуть побачити нову картину Дені Вільньова не раніше 2024 року.