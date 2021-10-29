У п’ятницю, 29 жовтня, на телеканалі СТБ завершився сьомий випуск романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч. Чоловіки продовжують виборювати серце зірки.

Цього тижня Злата та учасники шоу вирушили до Одеси, щоб дізнатися більше один про одного.

Як пройшли побачення і які несподівані повороти наздогнали учасників реаліті Холостячка — далі в матеріалі.

Раптове побачення з Максимом Тарапатою

32-річний засновник кількох компаній у Шанхаї не став чекати на побачення Злати з Романом Васильєвим, якого головна героїня сама запросила на зустріч. Максим покликав співачку на пляж, щоб під вино разом провести захід сонця наодинці.

Зірка мала у своєму гардеробі відповідний одяг — комбінезон із довгими рукавами. Романтичний вечір вони провели за розпиванням вина та розмовами. Максим поводився дуже впевнено, а дівчина заявила, що їй це подобається.

Тарапата також обговорив із зіркою її ставлення до сексу. На початку випуску Злата Огнєвіч заявила, що потрібно кохатися 6-7 разів на тиждень.

– Це звучить як виклик, і я готовий його прийняти, – впевнено заявив Максим.

Пара також обговорила і відповідь чоловіка на запитання про кохання. На думку Максима, сексом потрібно займатися тричі на тиждень.

Чоловікові вдалося встановити фізичний контакт зі Златою.

Побачення з Романом Васильєвим

З самого ранку Злата та Роман пішли на пляж, де чоловік вручив дівчині величезний букет квітів. 33-річний учасник шоу вирішив використати спільні з головною героїнею захоплення – любов до коней. На березі на них чекали 2 коні, але Злата цьому була не рада — парнокопитне всіляко намагалося її скинути. Після довгих умовлянь Романа дівчина погодилася на прогулянку. Співачка також розповіла про свої переживання.

– Я відчула психологічний тиск із боку Романа. Відчувала роздратування та образу – на мої прохання він відповідав м’яким “Ні”. Все мало йти за його планом, і мені він просто не залишав вибору, – заявила Злата.

Згодом Роман уже зустрів дівчину в ресторані, де подарував їй величезний букет троянд. Під час спілкування вони обговорили зайву завзятість чоловіка та різні побутові ситуації.

Подарунок для Злати

Під час побачення Злати з Ромою ведучий шоу Григорій Решетнік запропонував учасникам шоу залишити подарунок у кімнаті головної героїні. Більшість чоловіків вирішили залишити квіти та цукерки, а Дмитро Шевченко вирішив піти ще далі — він залишив як подарунок себе. Коли Злата повернулася до своєї кімнати, чоловік зізнався, що завдяки їй відкривається.

– Те, що Діма зізнався в цьому для мене багато що означає. Це багато що пояснює – його закритість від усіх, і навіть від мене, – розповіла Злата.

Віндсерфінг з Дімою та Олегом

Чоловіки запросили Злату зайнятися активним видом відпочинку. І хоча Діма вже мав досвід у цьому спорті, для Олега втриматися на дошці виявилося непосильним завданням.

Чоловік образився на свого конкурента – між ними була домовленість, але Діма її не дотримав, постійно привертаючи увагу Злати та перебуваючи біля неї.

У результаті Шевченко залишився удвох із головною героїнею шоу – моменту для поцілунку краще не знайти.

Після цього раптово з’явився Олег, який залишився зі Златою наодинці. Дівчина з’ясувала, що чоловік покинув свою другу половинку під час її вагітності.

– Вагітна? З дитиною? Пішов із сім’ї? Для мене це взагалі незрозуміло, я не сприймаю таких ситуацій, – обурилася зірка.

Сніданок у ліжко від Макса

Максим Тарапата вирішив здивувати Злату, і вдало підніс їй фрукти в ліжко. Зірка такий жест від чоловіка оцінила.

Але решта учасників шоу розгнівалася після такого нахабства Максима.

Веселий вечір

Вечірка проходила у гавайському стилі з піною та конкурсами. Чоловіки самостійно організували смачну їжу та прикрасили локацію.

Церемонія троянд

У сьомому випуску Холостячка Злата Огнєвіч вручила першу троянду Максимові. Це вже вдруге поспіль, коли Тарапата отримує квітку першою.

Холостячка попрощалася з Романом Васильєвим.

Боротьбу за серце Злати Огнєвіч продовжують п’ятеро учасників – Андрій Задворний, Андрій Хветкевич, Дмитро Шевченко, Олег Плахотнюк і Максим Тарапата.