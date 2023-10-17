Голлівудський актор Двейн Джонсон ніколи не програє в бійках у кіно через унікальний пункт у контракті. Його герої не можуть програти, і на це погоджуються режисери, щоб обличчя Джонсона з’явилося на екранах.

Про це повідомляє Wall Street Journal, отримавши доступ до одного з контрактів.

Так, у більшості бойовиків Голлівуду, де грав Двейн, його герої виглядали крутими і незворушними. Наприклад, той же агент Люк Гоббс у франшизі Форсаж.

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Подібну ідею Джонсон підгледів у свого колеги – актор Він Дізель розробив систему, завдяки якій міг порахувати кількість ударів під час бійок на екрані та обмежити їхню кількість у контракті.

Аналогічно хотіли зробити Джонсон і Джейсон Стейтем, які також грають “крутих хлопців” у бойовиках.

Деякі компанії використовують творчість померлих зірок для створення нових фільмів. Наприклад, Disney пояснив, як Джин з Аладіна заговорив голосом Робіна Вільямса. У компанії заявили, що це не робота штучного інтелекту – це був старий запис із текстом, який зробили до смерті актора.