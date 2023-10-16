Шанувальники анімації та фільмів компанії Дісней здивувалися, почувши в короткометражці Одного разу в студії голос актора Робіна Вільямса. Свого часу саме він подарував звучання культовому персонажу – Джину з мультфільма Аладдін.

Вільямс пішов із життя у 2014 році, тож фанати припустили, що для озвучки студія використала штучний інтелект. За словами продюсерки Іветт Меріно, у цьому не було потреби. У коротокометражці Джин говорить справжнім голосом Робіна Вільямса, адже це звук із записів, що їх актор зробив до своєї смерті.

– Під час записів для будь-якого анімаційного фільму ми робимо різні дублі. Тож ми знайшли і використали старий запис із текстом, що дуже добре вписувався у новий фільм, – пояснила Меріно.

Продюсерка додала, що для цього студія отримала дозвіл на використання запису від спадкоємців покійного актора. Також вона зазначила, що поява Джина у відео була ключовим моментом для всієї команди.

Зараз дивляться

– Джин – дуже важливий персонаж для багатьох із нас. Він – частина нашої історії, нашої спадщини, – поділився режисер которкометражки Ден Абрахам.

Продюсер Бред Сімонсен зазначив, що компанія категорично проти використання штучного інтелекту. Його навіть заборонено використовувати у приміщеннях студії. Саме тому чільне місце у фільмі відведене аніматорам, що творили у 2D, створюючи персонажів вручну.