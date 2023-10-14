Майкл Кейн підтвердив, що завершує акторську кар’єру

Англійський актор Майкл Кейн підтвердив, що завершує кар’єру після виходу свого останнього фільму Великий утікач.

90-річна зірка вже не раз намагається піти з кіно, але раніше його переконували цього не робити.

– Я постійно кажу, що піду на пенсію. Ось, йду зараз. Єдині ролі, які я можу зараз отримати, – це грати 85-90-річних чоловіків. Ці ролі не будуть головними – будуть молоді красиві хлопці та дівчата. Тому подумав, що я міг би піти, – заявив Сер Майкл Кейн.

Актор зізнався, що тричі відмовлявся від ролі у фільмі Великий утікач, оскільки думав, що він уже на пенсії.

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Зазначимо, що Майкл Кейн є одним із найвідоміших британських акторів. Він зіграв у понад 160 фільмах, серед яких Зулуси, Розшук, Престиж, Ілюзія обману, Піти красиво тощо.

Він був номінований на премію Оскар п’ять разів. І отримав статуетку двічі за найкращі чоловічі ролі другого плану. Також на його рахунку є й інші премії.