Голлівудська актриса Сальма Гаєк здивувала шанувальників знімком без макіяжу. Зірка показала своїй багатомільйонній аудиторії в Isntagram сивину і зморшки на обличчі.

– Я прокидаюся і підраховую, скільки білого волосся і зморшок ввалилося на вечірку сьогодні вранці, – іронічно прокоментувала знімок Сальма.

Зірка показала знімок, де значна кількість волосся вже сиве. Також у ділянці чола спостерігаються зморшки – це стосується й очей.

Нагадаємо, що зараз Сальмі 56 років, і вона активно продовжує зніматися в кіно. Наприклад, 2021 року вона знялася в Будинку Гуччі, а 2022 року – озвучувала героя в серіалі Кіт у чоботях 2.

Користувачі мережі підтримали сміливий вчинок Гаєк:

Спасибі, що поділилися! Це допомагає всім побачити, що навіть найкрасивіші та найзнаменитіші теж старіють.

Природна краса не має віку.

Ти жартуєш? Ти ідеальна!

Прекрасна. Мало хто з акторів має сміливість показати своє обличчя та плин часу. Майже всі вони приховують його під фільтрами.

Утім, далеко не всі зірки приймають свою зовнішність – раніше Меган Фокс зізналася, що ніколи не любила своє тіло. Актриса усвідомлює, що до кінця життя не зможе полюбити своє відображення в дзеркалі через психічний розлад.