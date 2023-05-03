Американська акторка Мілла Йовович власноруч підстригла волосся і поділилася результатом.
В Instagram зірка хорор-бойовиків Оселя зла наголосила, що їй захотілося якихось змін, а під руками були ножиці, тож акторка вирішила змінити стрижку.
– Відчула, що потрібно щось змінювати, а під рукою були ножиці. У будь-якому разі, волосся відросте. Подобається вам чи ні, але це зроблено, тож тепер подивимося, у що це виллється, – поділилася Йовович.
Шанувальники уродженки України оцінили її зміни, зазначивши, що б не було на голові, вона завжди має гарний вигляд.
- Яка шкіра! Більше 30 років вам не дати! Красуня!
- Все одно, що на голові… Ви красуня.
- Мені подобається.
- Це завжди може перетворитися на зачіску Мерилін, локони і все таке.
- По-моєму, має досить непоганий вигляд, – пишуть у коментарях користувачі мережі.