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Захотілося змін: Мілла Йовович власноруч підстриглася

3 Травня 2023, 13:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Милла Йовович
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Мілла Йовович власноруч підстригла волосся і поділилася результатом.

В Instagram зірка хорор-бойовиків Оселя зла наголосила, що їй захотілося якихось змін, а під руками були ножиці, тож акторка вирішила змінити стрижку.

– Відчула, що потрібно щось змінювати, а під рукою були ножиці. У будь-якому разі, волосся відросте. Подобається вам чи ні, але це зроблено, тож тепер подивимося, у що це виллється, – поділилася Йовович.

Шанувальники уродженки України оцінили її зміни, зазначивши, що б не було на голові, вона завжди має гарний вигляд.

  • Яка шкіра! Більше 30 років вам не дати! Красуня!
  • Все одно, що на голові… Ви красуня.
  • Мені подобається.
  • Це завжди може перетворитися на зачіску Мерилін, локони і все таке.
  • По-моєму, має досить непоганий вигляд, – пишуть у коментарях користувачі мережі.
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