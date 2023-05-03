Американська акторка Мілла Йовович власноруч підстригла волосся і поділилася результатом.

В Instagram зірка хорор-бойовиків Оселя зла наголосила, що їй захотілося якихось змін, а під руками були ножиці, тож акторка вирішила змінити стрижку.

– Відчула, що потрібно щось змінювати, а під рукою були ножиці. У будь-якому разі, волосся відросте. Подобається вам чи ні, але це зроблено, тож тепер подивимося, у що це виллється, – поділилася Йовович.

Шанувальники уродженки України оцінили її зміни, зазначивши, що б не було на голові, вона завжди має гарний вигляд.