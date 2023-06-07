Голливудская актриса Сальма Хайек удивила поклонников снимком без макияжа. Звезда показала своей многомиллионной аудитории в Isntagram седину и морщины на лице.

— Я просыпаюсь и подсчитываю, сколько белых волос и морщин ввалилось на вечеринку сегодня утром, — иронично прокомментировала снимок Сальма.

Звезда показала снимок, где внушительное количество волос уже седые. Также в области лба наблюдаются морщины — это касается и глаз.

Напомним, что сейчас Сальме 56 лет, и она активно продолжает сниматься в кино. К примеру, в 2021 году она снялась в Доме Гуччи, а в 2022 году — озвучивала героя в сериале Кот в сапогах 2.

Пользователи сети поддержали смелый поступок Хайек:

Спасибо, что поделились! Это помогает всем увидеть, что даже самые красивые и знаменитые тоже стареют.

Естественная красота не имеет возраста.

Ты шутишь? Ты идеальна!

Прекрасна. Немногие актеры имеют смелость показать свое лицо и течение времени. Почти все они скрывают его под фильтрами.

Впрочем, далеко не все звезды принимают свою внешность — ранее Меган Фокс призналась, что никогда не любила свое тело. Актриса осознает, что до конца жизни не сможет полюбить свое отражение в зеркале из-за психического расстройства.