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Фото Персоны

Считает седые волосы и морщины: 56-летняя Сальма Хайек показалась без макияжа

7 июня 2023, 13:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сальма Гаєк

Голливудская актриса Сальма Хайек удивила поклонников снимком без макияжа. Звезда показала своей многомиллионной аудитории в Isntagram седину и морщины на лице.

— Я просыпаюсь и подсчитываю, сколько белых волос и морщин ввалилось на вечеринку сегодня утром, — иронично прокомментировала снимок Сальма.

Звезда показала снимок, где внушительное количество волос уже седые. Также в области лба наблюдаются морщины — это касается и глаз. 

Напомним, что сейчас Сальме 56 лет, и она активно продолжает сниматься в кино. К примеру, в 2021 году она снялась в Доме Гуччи, а в 2022 году — озвучивала героя в сериале Кот в сапогах 2.

Пользователи сети поддержали смелый поступок Хайек:

  • Спасибо, что поделились! Это помогает всем увидеть, что даже самые красивые и знаменитые тоже стареют.
  • Естественная красота не имеет возраста.
  • Ты шутишь? Ты идеальна!
  • Прекрасна. Немногие актеры имеют смелость показать свое лицо и течение времени. Почти все они скрывают его под фильтрами.

Впрочем, далеко не все звезды принимают свою внешность — ранее Меган Фокс призналась, что никогда не любила свое тело. Актриса осознает, что до конца жизни не сможет полюбить свое отражение в зеркале из-за психического расстройства.

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