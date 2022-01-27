Заслужена артистка України Тетяна Шеліга перенесла важку операцію на серці.

Акторка театру та кіно повідомила, що в неї була закритість аорти на 99%. Їй встановили стент у серці. Так, колега Тетяни – Ольга Сумська зателефонувала лікарям Інституту серця, де їй терміново сказали вести Шелігу до них, оскільки час іде на лічені години.

– Друзі, мої дорогі, віддані та рідні! Як я вам вдячна за те, що мене врятували! Наразі я хочу написати про людину, ім’я якої вже увійшло в історію України – Бориса Михайловича Тодурова. Він засновник Інституту серця та один із провідних кардіохірургів не лише в Україні, а й в усьому світі. Так, саме Ольга зателефонувала цій великій людині, – написала Тетяна в Facebook.

73-річна жінка подякувала всім лікарям за їхню роботу, а також своїм друзям, які зібрали кошти на операцію.

– Мені Бог по життю послав тих прекрасних людей, які поставилися до моєї біди як до своєї! Оленька Сумська, щоб я робила без тебе? І всі, хто переказав мені гроші. Як багато вас, кого я знаю і не знаю, а ви прийшли на допомогу. І знову мої ангели – Оля Сумська та Ілля Ноябрьов, які зателефонували до Бориса Михайловича. І великий Тодуров, який сказав: Негайно привозіть її, – сказала Шеліга.

Тетяна зазначила, що тепер до кінця свого життя крокуватиме разом із лікарями, які брали участь у її лікуванні. Оскільки їй потрібно бути під наглядом кардіолога.