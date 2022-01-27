Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига перенесла тяжелую операцию на сердце.

Актриса театра и кино сообщила, что у нее была закрытость аорты на 99%. Ей установили стент в сердце. Так, коллега Татьяны — Ольга Сумская позвонила врачам Института сердца, где ей срочно сказали вести Шелигу к ним, поскольку счет идет на часы.

— Друзья, мои дорогие, преданные и родные! Как я вам благодарна за то, что спасли меня! Сейчас я хочу написать о человека, имя которого уже вошло в историю Украины — Борисе Михайловиче Тодурове. Он основатель Института сердца и один из ведущих кардиохирургов не только в Украине, но и во всем мире. Да, именно Ольга позвонила этому великому человеку, — написала Татьяна в Facebook.

73-летняя женщина поблагодарила всех врачей за их работу, а также своих друзей, которые собрали средства на операцию.

— Мне Бог по жизни послал тех прекрасных людей, которые отнеслись к моей беде как к своей! Оленька Сумская, что бы я делала без тебя? И все, кто перевел мне деньги. Как вас много, кого я знаю и не знаю, а вы пришли на помощь. И опять мои ангелы — Оля Сумская и Илья Ноябрев, которые позвонили Борису Михайловичу. И великий Тодуров, который сказал: Немедленно привозите ее, — сказала Шелига.

Татьяна отметила, что теперь до конца своей жизни будет шагать вместе с врачами, которые принимали участие в ее лечении. Поскольку ей необходимо быть под наблюдением кардиолога.