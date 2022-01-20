Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Відео Персони

Це було принизливо, я плакала: Ірина Білик розповіла про пластичні операції

20 Січня 2022, 18:32
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Це було принизливо, я плакала: Ірина Білик розповіла про пластичні операції

Народна артистка України Ірина Білик відверто розповіла про свої пластичні операції. У програмі Мій секрет вона зізналася Маші Єфросиніній, скільки разів і через що лягала під ніж хірурга.

З’ясувалося, що вперше Білик вдалася до пластики після народження сина Гліба. Тоді вона вирішила змінити форму очей. Співачка згадує, що до пологів вона була хедлайнеркою концертів, а після – її виступи ставили на початку.

– Це було дуже принизливо, я плакала. Це підштовхнуло щось підправляти у зовнішності. Казали, що у мене були такі очі сумні. Так у мене завжди були такі очі, наче я плачу, трошки нависали. Це в мене від тата, – розповіла Білик.

Вдруге Ірина Білик наважилася на пластику, аби змінити форму носа. За словами співачки, від прадіда Гурія у неї є грузинська кров. Тож на згадку від Грузії Білик мала ніс із горбинкою.

– Мені здавалось, що цей ніс якось видно за кілометр. Я подумала, що треба якось зайнятись цим питанням. Якщо я секс-символ, я не буду з заплаканими очима. І звичайно ніс – я попросила прибрати горбинку, але залишила трішки з того, що у мене було, грузинського. Я не хотіла, щоб люди побачили зовсім іншу жінку. До речі, думаю що я зробила неправильно. Треба було взагалі прибрати і зробити щось взагалі рівне, – згадує співачка.

Фото: скрін/Мій секрет

Білик не приховує, крім хірургічних втручань, вона не раз робила підтяжку обличчя. Також співачка робила уколи краси та збільшувала губи.

Читайте також:
Наталія МогилевськаБоюся старіти: Могилевська в рушнику заговорила про пластику

Теги
Ірина Білик , Маша Єфросиніна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь