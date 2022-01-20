Народна артистка України Ірина Білик відверто розповіла про свої пластичні операції. У програмі Мій секрет вона зізналася Маші Єфросиніній, скільки разів і через що лягала під ніж хірурга.

З’ясувалося, що вперше Білик вдалася до пластики після народження сина Гліба. Тоді вона вирішила змінити форму очей. Співачка згадує, що до пологів вона була хедлайнеркою концертів, а після – її виступи ставили на початку.

– Це було дуже принизливо, я плакала. Це підштовхнуло щось підправляти у зовнішності. Казали, що у мене були такі очі сумні. Так у мене завжди були такі очі, наче я плачу, трошки нависали. Це в мене від тата, – розповіла Білик.

Вдруге Ірина Білик наважилася на пластику, аби змінити форму носа. За словами співачки, від прадіда Гурія у неї є грузинська кров. Тож на згадку від Грузії Білик мала ніс із горбинкою.

– Мені здавалось, що цей ніс якось видно за кілометр. Я подумала, що треба якось зайнятись цим питанням. Якщо я секс-символ, я не буду з заплаканими очима. І звичайно ніс – я попросила прибрати горбинку, але залишила трішки з того, що у мене було, грузинського. Я не хотіла, щоб люди побачили зовсім іншу жінку. До речі, думаю що я зробила неправильно. Треба було взагалі прибрати і зробити щось взагалі рівне, – згадує співачка.

Білик не приховує, крім хірургічних втручань, вона не раз робила підтяжку обличчя. Також співачка робила уколи краси та збільшувала губи.