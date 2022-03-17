Перша леді України Олена Зеленська заявила, що українські пісні звучатимуть на радіо у Європі.

Так, вона додала, що музика дуже важлива у важку хвилину. Війна з Росією намагається знищити нашу матеріальну та культурну спадщину, але знищити музику – неможливо. Вона має унікальну здатність – надавати нам життя та силу, а також підіймати бойовий дух.

– Саме зараз спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком ми реалізуємо ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить ще голосніше. Міністерство вже має попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення European Broadcasting Union про те, щоб кожна година в європейських радіоефірах починалася з пісень незалежної України, якою вона завжди буде, – заявила перша леді України у Facebook.

Вона додала, що весь світ знає про нашу музику і вважає її крутою. Досить згадати, як Руслана підкорила всіх пісень Дикі танці, як плакали під пісню Джамали у 2016 році. Навіть Лаша тумбай від Вєрки Сердючки став світовим хітом.

Олена Зеленська закликала скласти список тих виконавців, які звучатимуть у всьому європейському радіо. Вона також виділила свою трійку улюблених пісень: Така, як ти – Святослав Вакарчук, Ні обіцянок, ні пробачень – Віктор Павлик та Тримай – Христина Соловій.

Усі охочі під публікацією першої леді України можуть залишити своїх улюблених українських виконавців.