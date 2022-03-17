Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что украинские песни будут звучать на радио в Европе.

Так, она добавила, что музыка очень важна в тяжелую минуту. Война с Россией пытается уничтожить наше материальное и культурное наследие, но уничтожить музыку — невозможно. Она имеет уникальную способность — придавать нам жизнь и силу, а также поднимать боевой дух.

— Именно сейчас совместно с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко мы реализуем инициативу, благодаря которой украинская песня зазвучит еще громче. Министерство уже имеет предварительные договоренности с Европейским союзом радиовещания European Broadcasting Union о том, чтобы каждый час в европейских радиоэфирах будет начинаться с песен независимой Украины, какой она всегда будет, — заявила первая леди Украины в Facebook.

Она добавила, что весь мир знает о нашей музыке, и считает ее крутой. Достаточно вспомнить, как Руслана покорила всех песней Дикі танці, как плакали под песню Джамалы в 2016 году. Даже Лаша тумбай от Верки Сердючки стал мировым хитом.

Елена Зеленская призвала составить список тех исполнителей, которые будут звучать по всему европейскому радио. Она также выделила свою тройку любимых песен: Така, як ти — Святослав Вакарчук, Ні обіцянок, ні пробачень — Виктор Павлик и Тримай — Кристина Соловий.

Все желающие под публикацией первой леди Украины могут оставить своих любимых украинских исполнителей.