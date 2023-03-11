Monatik приєднався до лав артистів, які вирішили перекласти свої російськомовні хіти. Уривок пісні УВЛИУВТ українською мовою Monatik показав у своєму Instagram.
– Коли казав, що не будеш перекладати свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитись. Працюємо на улюбленій студії у Києві, – написав він.
На відео Monatik зворушливо акомпанує собі та виконує УВЛИУВТ українською:
А ми в любов упали, коли біт вдарив
Піднімались вище кожний час
Губили пам’ять, забували підняти
Та могли зам’яти все, що ранить нас там
Були хвилі дикі
Був тобою вбитий я
Було місце дике
І непомітно тихо я падаю знову
Невже це сон? І зупинились зливи в унісон
Нас не спіймали
І ми в любов упали, коли біт вдарив
Упали в любов і вдарились в танці
Колеги та шанувальники оцінили старання Monatik:
- Звучить супер!
- Клас!
- Коли талант поцілований Богом!
- Це хіт!
- Наче й не було російського виконання!
- Боже як шикарно! Боялась, що улюблені пісні будуть якось “не так” звучати, але як українською може щось бути не так?! Велика вдячність, що ви спробували! Відтепер ще більше улюблених пісень рідною мовою!