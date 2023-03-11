Monatik приєднався до лав артистів, які вирішили перекласти свої російськомовні хіти. Уривок пісні УВЛИУВТ українською мовою Monatik показав у своєму Instagram.

– Коли казав, що не будеш перекладати свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитись. Працюємо на улюбленій студії у Києві, – написав він.

На відео Monatik зворушливо акомпанує собі та виконує УВЛИУВТ українською:

А ми в любов упали, коли біт вдарив

Зараз дивляться

Піднімались вище кожний час

Губили пам’ять, забували підняти

Та могли зам’яти все, що ранить нас там

Були хвилі дикі

Був тобою вбитий я

Було місце дике

І непомітно тихо я падаю знову

Невже це сон? І зупинились зливи в унісон

Нас не спіймали

І ми в любов упали, коли біт вдарив

Упали в любов і вдарились в танці

Колеги та шанувальники оцінили старання Monatik: