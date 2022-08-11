Езру Міллера звинувачують у викраденні жінки з дітьми: поліція проводить розслідування

Поліція Вермонта та Департамент у справах дітей проводять розслідування стосовно американського актора Езри Міллера.

Так, органи влади припускають, що зірка Флеша приховує 25-річну матір та трьох її маленьких дітей на своїй фермі. Також вони заявили, що намагалися віддати розпорядження про невідкладну допомогу, щоб забрати дітей з-під опіки матері, особу якої не встановлено, пославшись на побоювання за їхню безпеку.

Проте актор заявив, що сім’я не живе з ним уже кілька місяців, незважаючи на те, що очевидці бачили дітей наприкінці червня.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у червні Езру звинуватили у викраденні матері з дітьми. Сама жінка нібито сказала, що актор допоміг їй втекти від домашнього насильства, проте батько дітей стверджує, що Міллер викрав сім’ю.

Ба більше, на ранчо, де він їх поселив, у вільному доступі перебувають вогнепальна зброя та наркотичні речовини.

Починаючи з 2020 року, дії Міллера неодноразово ставали предметом судових розглядів. Актор звинувачувався в нападі на шанувальницю, за розбій та у грумінгу неповнолітніх.

Нещодавно Езру Міллера звинуватили в крадіжці зі зломом. Актор нібито вкрав кілька пляшок алкоголю з дому, де на той момент не було господарів.