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Персони

Пью кровь мужа: Хайди Клум раскрыла секрет молодости

11 августа 2022, 19:00
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гайді Клум
Источник: Depositphotos

Хайди Клум пошутила, что “пьет кровь” мужа Тома Каулитца, младшего ее на 17 лет. Якобы именно это помогло супермодели сохранить молодость.

В одном из интервью Хайди Клум рассказала о своем браке с музыкантом Tokio Hotel. Размышляя об их романе, модель отметила, что он пролетел незаметно, хотя кажется, что длится целую жизнь.

— Мы очень хорошо ладим друг с другом. Я просто чувствую: “Наконец-то я нашла того самого”. Пока все хорошо. Надеюсь, так и останется.

Супермодель уверена, именно молодой муж помог ей сохранить молодость на протяжении многих лет.

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— Я пью его молодую кровь, вот что я делаю. Как вампир, — пошутила Хайди в интервью E! Daily Pop.

49-летняя Хайди Клум и 32-летний Том Каулитц впервые встретились на съемках программы Топ-модель по-немецки. Отношения пары развивались стремительно.

В декабре 2018 года влюбленные объявили о помолвке и уже через 2 месяца расписались. Пышную свадьбу Хайди Клум и Том Каулитц сыграли 3 августа 2019 года на Капри.

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