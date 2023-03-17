Актор Бен Аффлек розповів про складнощі, з якими він зіткнувся під час знімання у фільмі Ліга справедливості 2016 року. Так, артист був дуже нещасний і занадто багато пив.

Бен заявив, що участь у створенні кінострічки залишила у нього в роті жахливий присмак – через це він відмовився від знімання власного фільму про Бетмена.

– Фільм змусив мене сказати, що я йду, і більше ніколи не хочу займатися цим. Це був найгірший досвід у бізнесі за всю кар’єру. Він сповнений всіляких огидних подій – це розбило мені серце, – заявив Аффлек.

Виробництво картини давалося складно – після смерті дочки Зака Снайдера фільм потрапив до рук режисера Джосса Відона. Через це сценарій переписувався, а сцени перезнімали.

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– Я почав надто багато пити. Коли я повернувся в готель у Лондоні, я вирішив – алкоголь, або ж вистрибнути з вікна. Це не те життя, якого я хотів. Моїх дітей там не було, і я нещасний, – додав артист.

Аффлек мав проблеми з алкоголем довгий час – це припинилося 2018 року, коли його колишня дружина змусила актора пройти курс лікування від залежності.

Втім, тепер зі своєю новою дружиною у них є багато спільного. Аффлек і Лопес зробили парні тату. Співачка розвіяла чутки, що в їхніх стосунках не все гаразд і йде до розлучення. На тілі у Лопес зліва під серцем – знак нескінченності, який пронизаний стрілою.