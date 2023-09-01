У День знань, 1 вересня, багато хто з нас згадує свій похід до першого класу і подальші шкільні роки. Час минає, все змінюється, а тому особливо приємно дістати старі світлини і поринути в минуле хоча б на мить.

Саме так і зробили українські знаменитості, показавши у свято першого дзвоника свої знімки. Якими зірки шоу-бізнесу були в школі, дивіться далі.

Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода показала своє чорно-біле фото, на якому постала зовсім маленькою. Артистка поміркувала на тему того, що сьогодні до школи йдуть зовсім не діти, а справжні дорослі, адже війна внесла свої корективи в дитинство кожного юного українця.

– Кожна дитина, яка зараз здобуває освіту в Україні – це її майбутнє. Вільне, безстрашне і чисте, яке не зможе залякати ніхто і ніколи. І нехай сьогодні ці діти змушені ховатися в підвалах, але від своїх мрій і відповідальності за своє життя і майбутнє ніхто з них не буде ховатися більше ніколи. Я пишаюся вами, – написала Лобода.

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська показала серію чорно-білих фото зі школи. Вона з теплотою згадала заклади, в яких навчалася – у Запоріжжі та Полтаві.

– Усе таке рідне, близьке і далеке водночас… Думаю про наших діточок, які роками вчаться онлайн, бо змушені берегтися через кляті пандемії та цю страшну війну, – поділилася своїми думками акторка.

Вона висловила подяку вчителям, багато з яких зараз захищають рідну країну, а також тим, хто продовжив працювати з дітьми.

Аліна Гросу

Показала фото з першого класу співачка Аліна Гросу. На ньому вона постала усміхненою дівчинкою в довгій спідниці, жакеті та з жовтими бантиками.

Також виконавиця розповіла, що цього року до школи пішов її молодший брат.

– Хочеться побажати всім сил у новому навчальному році. Нехай він пройде із задоволенням, легко, комфортно, з підтримкою педагогів і в колі справжніх друзів, – написала під фото Гросу.

Слава Дьомін

Ведучий Слава Дьомін розповів, що в перший клас пішов 1991 року у Львові, опублікувавши архівне фото, на якому постав із квітами.

Він зізнався, що вже з другого класу почав прогулювати школу, і робив це так, щоб ніхто не знав.

– Щоб мама з бабусею цього не знали, я відключав домашній телефон. Добре, що тоді не було шкільних груп у Viber, – поділився своєю хитрою схемою Слава.

Леся Нікітюк

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк також показала своє фото зі школи, пожартувавши, що ходила туди тільки перший час.

– Дорогі дітки, я вітаю вас із 1 вересня. Бажаю гарного навчання без тривог. А це вам фото, як доказ того, що Лесічка теж ходила до школи, щоправда, тільки в перший клас, але то таке, – написала Леся.

Також ведуча привітала всіх батьків школярів.

Сергій Бабкін

Співак Сергій Бабкін також підтримав тренд колег, оприлюднивши фото в шкільній формі, з портфелем у руках і квіткою. Він висловив жаль, що не всі діти можуть відвідувати школу офлайн, адже хтось навчатиметься дистанційно, хтось перебуває в іншому місті, а хтось і в іншій країні.

– Але де б не були наші діти сьогодні, незважаючи на обставини та умови довкола, ніщо не повинне перешкоджати їм здобувати знання. Освіта – це світло в темряві. Це розширення кругозору, глибина, піднесеність, чесність і прозора правда. Високоосвічені люди – наше щасливе майбутнє, – наголосив Бабкін.

Він додав, що дуже хоче, щоб наші діти зустрічали 1 вересня у своїх школах, зі своїми друзями та у своїх рідних містах, зазначивши, що дорослі мають зробити для цього все можливе.

Соня Плакидюк

Фешн-фотограф Соня Плакидюк передала всім привіт із 1995 року, адже саме тоді вона пішла до першого класу. Плакидюк показала фото зі шкільної лінійки, на якому вона з однокласником несе дзвоник.

Крім того, багато зірок 1 вересня повели своїх дітей до школи. Серед таких акторка Ксенія Мішина, телеведучий СТБ Григорій Решетнік, мультиартист Дмитро Монатік, блогерка Сабіна Мусіна та інші.