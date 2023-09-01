Ось і настало свято першого дзвоника – День знань. 1 вересня батьки ведуть своїх дітей до шкіл, щоб ті розпочали новий навчальний рік і поринули у світ науки.

Так, знамениті батьки не виняток, цей радісний і водночас хвилюючий день вони розділили зі своїми спадкоємцями. Хто із зірок повів дітей до школи, далі в матеріалі.

Мультиартист Дмитро Монатік показав фото, на якому зображений із дружиною Іриною та їхніми двома синами біля навчального закладу. Співак побажав дітям гарного навчального року настільки, наскільки це можливо під час війни.

– Батьки, сил вам і терпіння. Вчителі, дякуємо вам за сміливість і жагу створювати наше яскраве майбутнє! Дякуємо ЗСУ за те, що більшість шкіл відчинили свої двері і діти пішли до школи офлайн! Віримо і всі разом працюємо для того, щоб найближчим часом кожна українська школа відчинила свої двері і проводила уроки під мирним небом, – наголосив виконавець.

Ведучий Нового каналу Олександр Педан повів молодшого сина Марка до першого класу. Він зазначив, що пишається тим, що син навчатиметься у вільній і незалежній Україні.

Педан побажав усім батькам, дітям і вчителям натхненного, працьовитого і спокійного навчального року.

– Пам’ятайте, що наші діти точно не повинні полишати можливість вчитися, бо саме на їхніх плечах майбутнє України, за яке боремося надзусиллями. Слава Україні, – написав ведучий.

11-річний син акторки Ксенії Мішиної також розпочав новий навчальний рік. Артистка зазначила, що темні часи породжують сильних людей, які своєю чергою породжують світлі часи.

Співачка Аліна Гросу вирішила поностальгувати і пригадати, як до першого класу йшла вона. Сьогодні ж це робить її молодший брат.

– Хочеться побажати всім сил у новому навчальному році. Нехай він пройде із задоволенням, легко, комфортно, з підтримкою педагогів і в колі справжніх друзів! Нехай буде у вас завжди бажання повертатися до школи, попереду чекають цікаві пригоди і ні грама не буде сліз, образ, нерозуміння та булінгу. Батькам – терпіння, – написала Гросу.

Пішла в перший клас і молодша донька шоумена Дяді Жори. Його дружина Наталя Мічковська оприлюднила фото Аміни, а також знімки, на яких подружжя зображене разом із дівчинкою.

Занурилися в знання і діти телеведучого СТБ Григорія Решетніка. Дмитро пішов у перший клас, Іван – у четвертий.

Блогерка Сабіна Мусіна відправила доньку до восьмого класу. З цього приводу підприємиця зробила зворушливе відео, в якому поєднала всі перші дзвінки дівчинки, показавши, наскільки вона виросла.

Ролик Сабіна супроводила не менш зворушливими словами, назвавши Кіру найкращою її частиною.

– Обіцяю продовжувати виховувати себе біля тебе. Обіцяю завжди пам’ятати про головне: не буває поганих дітей – є діти, яким погано. Обіцяю бути терплячою поруч із тобою, не обіцяю не сварити, але обіцяю сварити з любов’ю. Обіцяю не обіцяти, що далі буде легко. Обіцяю, що ти завжди будеш відчувати безпеку поруч зі мною, навіть якщо її немає. Я люблю тебе, моє життя, – написала Мусіна.

Співачка Ірина Федишин також входить до числа тих мам, які сьогодні повели дітей до школи. Її син Юрій уже в шостому класі, а Олег – у третьому.

Артистка привітала всіх із початком навчального року, побажавши, щоб він був спокійним і успішним.