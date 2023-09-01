В День знаний, 1 сентября, многие из нас вспоминают свой поход в первый класс и дальнейшие школьные годы. Время идет, все меняется, а потому особенно приятно достать старые фотографии и окунуться в прошлое хотя бы на мгновение.

Именно так и сделали украинские знаменитости, показав в праздник первого звонка свои снимки. Какими звезды шоу-бизнеса были в школе, смотрите далее.

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода показала свое черно-белое фото, на котором предстала совсем маленькой. Артистка поразмышляла на тему того, что сегодня в школу идут совсем не дети, а настоящие взрослые, ведь война внесла свои коррективы в детство каждого юного украинца.

— Каждый ребенок, который сейчас получает образование в Украине — это ее будущее. Свободное, бесстрашное и чистое, которое не сможет запугать никто и никогда. И пусть сегодня эти дети вынуждены прятаться в подвалах, но от своих мечтаний и ответственности за свою жизнь и будущее никто из них не будет прятаться больше никогда. Я горжусь вами, — написала Лобода.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская показала серию черно-белых фото из школы. Она с теплотой вспомнила заведения, в которых училась — в Запорожье и Полтаве.

— Все такое родное, близкое и далекое одновременно… Думаю о наших детишках, которые годами учатся онлайн, потому что вынуждены беречься из-за проклятых пандемий и этой страшной войны, — поделилась своими мыслями актриса.

Она выразила благодарность учителям, многие из которых сейчас защищают родную страну, а также тем, кто продолжил работать с детьми.

Алина Гросу

Показала фото с первого класса певица Алина Гросу. На нем она предстала улыбчивой девочкой в длинной юбке, жакете и с желтыми бантиками.

Также исполнительница рассказала, что в этом году в школу пошел ее младший брат.

— Хочется пожелать всем сил в новом учебном году. Пусть он пройдет с удовольствием, легко, комфортно, с поддержкой педагогов и в кругу настоящих друзей, — написала под фото Гросу.

Слава Демин

Ведущий Слава Демин рассказал, что в первый класс пошел в 1991 году во Львове, опубликовав архивное фото, на котором предстал с цветами.

Он признался, что уже со второго класса начал прогуливать школу, и делал это так, чтобы никто не знал.

— Чтобы мама с бабушкой этого не знали, я отключал домашний телефон. Хорошо, что тогда не было школьных групп в Viber, — поделился своей хитрой схемой Слава.

Леся Никитюк

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк также показала свое фото из школы, пошутив, что ходила туда только первое время.

— Дорогие детки, я поздравляю вас с 1 сентября. Желаю хорошей учебы без тревог. А это вам фото, как доказательство того, что Лесичка тоже ходила в школу, правда, только в первый класс, но то такое, — написала Леся.

Также ведущая поздравила всех родителей школьников.

Сергей Бабкин

Певец Сергей Бабкин также поддержал тренд коллег, обнародовав фото в школьной форме, с портфелем в руках и цветком. Он выразил сожаления, что не все дети могут посещать школу оффлайн, ведь кто-то будет учиться дистанционно, кто-то находится в другом городе, а кто-то и в другой стране.

— Но где бы ни были наши дети сегодня, несмотря на обстоятельства и условия вокруг, ничто не должно препятствовать им получать знания. Образование — это свет во тьме. Это расширение кругозора, глубина, возвышенность, честность и прозрачная правда. Высокообразованные люди — наше счастливое будущее, — подчеркнул Бабкин.

Он добавил, что очень хочет, чтобы наши дети встречали 1 сентября в своих школах, со своими друзьями и в своих родных городах, отметив, что взрослые должны сделать для этого все возможное.

Соня Плакидюк

Фешн-фотограф Соня Плакидюк передала всем привет из 1995 года, ведь именно тогда она пошла в первый класс. Плакидюк показала фото со школьной линейки, на котором она с одноклассником несет звонок.

Кроме того, многие звезды 1 сентября повели своих детей в школу. Среди таких актриса Ксения Мишина, телеведущий СТБ Григорий Решетник, мультиартист Дмитрий Монатик, блогер Сабина Мусина и другие.