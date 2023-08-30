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Попрощалася з блондом: Леся Нікітюк змінила імідж

30 Серпня 2023, 12:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леся Никитюк
Джерело: Леся Нікітюк

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк змінила імідж. Вона вирішила поекспериментувати з кольором волосся, відмовившись від звичного блонду.

Так, в Instagram Леся оприлюднила відео з новим кольором шевелюри. Тепер вона стала брюнеткою, але від блонду повністю не відмовилася, залишивши спереду білі пасма.

– Попрощалася з блондом. Як вам? – поцікавилася у підписників Нікітюк.

Шанувальники оцінили перевтілення ведучої, зазначивши, що їй личить новий колір волосся. Однак дехто все ж сказав, що звик, коли Леся блондинка.

  • Красуня!
  • Чому не звучить повітряна тривога? Тут така ракета!
  • Як тобі гарно.
  • Тобі дуже личить.
  • Попрощалася, але не зовсім.
  • Ефектно.
  • Незвично, здається, що було краще.
  • Красуня, але блонд був кращим, поверніть.
  • Блонд краще, чесно, – такі коментарі можна побачити під відео Нікітюк.
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Леся Нікітюк
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