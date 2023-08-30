Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк змінила імідж. Вона вирішила поекспериментувати з кольором волосся, відмовившись від звичного блонду.

Так, в Instagram Леся оприлюднила відео з новим кольором шевелюри. Тепер вона стала брюнеткою, але від блонду повністю не відмовилася, залишивши спереду білі пасма.

– Попрощалася з блондом. Як вам? – поцікавилася у підписників Нікітюк.

Шанувальники оцінили перевтілення ведучої, зазначивши, що їй личить новий колір волосся. Однак дехто все ж сказав, що звик, коли Леся блондинка.