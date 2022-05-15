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Музыка

Пять человек — не вся нация: украинцы возмущены оценками для Польши на Евровидении 2022

15 мая 2022, 13:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пять человек — не вся нация: украинцы возмущены оценками для Польши на Евровидении 2022

В финале песенного конкурса Евровидение 2022 победила Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Не только наша страна, но и вся Европа рада таким результатам. Однако в сети назревает скандал из-за неожиданного решения — жюри Украины не отдало Польше ни единого бала, в то время как зрители Украины отдали стране-соседу максимальные 12 баллов. 

Подробности инцидента

Помимо голосований от зрителей, свои оценки выставляют и жюри от каждой страны, которая участвует в конкурсе. В этот раз Украину просто засыпали оценками. Максимальные 12 баллов за выступление Kalush Orchestra отдали следующие страны — Польша, Молдова, Латвия, Румыния, Литва. 10 баллов отдали Германия и Исландия. В это же время, Польша от Украины получила оценку в ноль баллов.

Реакция сети

Журналист Василий Крутчак считает, что украинцам есть что сказать членам жюри, которые голосовали от имени Украины.

Украинский поэт Юрий Рыбчинский решил взять инициативу в свои руки, и извинился перед Польшей “из-за презрения нашего жюри к представителю братского народа!”.

Жена городского председателя Ивано-Франковска Виктора Анушкевичуса Лидия также не стала скрывать свои эмоции по поводу решения судей. Она добавила, что чувствует стыд.

Украинский ведущий и шоумен Василий Жупник не стал молчать о неприятном инциденте. Он назвал решение жюри “ложкой дегтя”, и добавил, что пять человек — это не вся украинская нация.

За кого голосовали жюри от Украины

По данным сайта Евровидения, пятерка судей отдали 12 баллов Великобритании, 10 — Португалии, 8 — Нидерландам, 7 — Греции, 6 — Швейцарии, 5 — Азербайджану, 4 — Швеции, 3 — Австралии, 2 — Армени, 1 — Чехии.

Состав жюри

От Украины в его составе были: 

  • украинский продюсер Вадим Лисица в качестве главы жюри;
  • певец Андрей Капраль;
  • певица Ирина Федишин;
  • дирижер Андрей Яцкив;
  • кинокритик Лукьян Галкин.

В сети активно критикуют судей от Украины, и некоторые уже отреагировали на скандал. Так, Ирина Федишин заявила, что поставила Польше 10 баллов, прикрепив лист для оценок из Евровидения 2022.

Также ответил и Вадим Лисица — он заявил, что Польша и другие страны получили те оценки, которые выставили члены жюри.

Победу Украины на Евровидении 2022 активно обсуждали не только жители нашей страны, но и россияне. Он всячески пытаются преуменьшить важность конкурса, а также обвиняют мероприятие в политике.

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Теги
Kalush, Евровидение
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