Американська акторка Періс Гілтон наділа браслет у кольорах прапора України на руку.

На міжнародному фестивалі творчості Каннські Леви, який проходить у Франції, зірці вручили незвичайний подарунок, який вона із задоволенням прийняла. Так, українка, яка також була на заході, наділа на руку Періс браслет-стрічку в синьо-жовтих кольорах.

Гілтон обійняла жінку і проходила з браслетом протягом усього дня.

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Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі носить каблучку із зображенням України. На срібній прикрасі зображено карту нашої країни. Такий подарунок акторці подарували під час її візиту до Львова як нагадування про прекрасну Україну.