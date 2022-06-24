Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, поддержал Украину и UAnimals.

Актер записал видеообращение к гражданам Украины, в котором выразил им свое восхищение. В ролике появились кадры из серии фильмов о волшебнике, а также главный злодей — Волан-де-Морт, которого сравнили с президентов РФ Владимиром Путиным.

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— Это специальное послание к храбрым людям Украины, который не перестают вдохновлять… Даже в самые темные времена для украинцев, их сердца достаточно открыты, чтобы пытаться спасти животных в этот тяжелый период… Поэтому от Тома Фелтона и от всей команды Слизерин храбрым украинцам, которые сейчас пытаются помочь и сделать столько хорошей работы, сколько могут в этот ужасный период, — посылаю вам всю свою любовь, — сказал актер.

Также Том призвал всех помочь организации UAnimals, которая занимается спасением животных.

Это не единственный актер серии фильмов о Гарри Поттере, который поддержал нашу страну. Так, Оливер Фелпс купил футболку из коллекции бренда боксера Александра Усика с украинской символикой. Все средства, полученные от продажи лимитированных вещей, пойдут на помощь украинцам, пострадавшим от вражеских действий российской армии.