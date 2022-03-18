Путін нагадує хулігана: Михайло Баришников назвав війну в Україні безсовісною

Знаменитий танцівник і зірка серіалу Секс і місто Михайло Баришников назвав вторгнення Росії в Україну безсовісним.

Зірка балету, який майже 50 років тому втік із СРСР, завжди намагався триматися подалі від політики, але очевидно, що війна змінила його позицію.

– Відносини між російським та українським народами відрізнялися легкою плинністю між мовами, культурами та кордонами. Дві країни неймовірно переплетені, але з розумінням тонких культурних відмінностей. Ось чому те, що там зараз відбувається, просто безсовісно. Як і всі, я був приголомшений і шокований, коли Путін анексував Крим, але я не очікував вторгнення в Україну. Я не думав, що контроль Путіна над його пострадянською імперією настільки крихкий, що він спробує повернути собі колишні радянські республіки. Я був неправий, – сказав Баришников в інтерв’ю The Globe and Mail.

За словами танцівника, він разом з іншими відомими емігрантами – письменником Борисом Акуніним та економістом Сергієм Гурієвим – заснував фонд True Russia. Він об’єднує росіян, які “зі страхом спостерігають за тим, що Путін робить від імені Росії”. Усі кошти, зібрані True Russia, йдуть на допомогу українським біженцям.

Баришніков впевнений, що Росія посилить тиск на будь-який вияв непокірності політики Путіна.

– Мене не дивує засудження Путіним будь-кого, хто виступає проти нього. Це класична відповідь хулігана, загнаного у куток. Він повинен уберегти подих. Я думаю, що росіяни, які хочуть вільного та демократичного суспільства, мають продовжувати спроби. Можливо, їм навіть слід подякувати Путіну за те, що він об’єднав їх у цій справі, – зазначив він.

Михайло Баришников – американський танцівник і хореограф, який народився у сім’ї російських емігрантів у Ризі.

У червні 1974 року втік із балетної трупи Большого театру, що гастролювала в Торонто, ставши неповерненцем. Такий вчинок танцівника викликав скандал у радянських політичних колах.

Баришникову таки вдалося стати справжньою зіркою у США, Канаді та Європі. Окрім хореографії, він також знімався у кіно. За його плечима ролі в серіалі Секс і місто, фільмі Білі ночі, а також спектаклі Метаморфози на Бродвеї.