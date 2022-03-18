Путин напоминает хулигана: Михаил Барышников назвал войну в Украине бессовестной

Знаменитый танцовщик и звезда сериала Секс в большом городе Михаил Барышников назвал вторжение России в Украину бессовестным.

Звезда балета, почти 50 лет назад сбежавший из СРСР, всегда старался держаться подальше от политики, но очевидно, что война изменила его позицию.

— Отношения между русским и украинским народами отличались легкой текучестью между языками, культурами и границами. Две страны невероятно переплетены, но с пониманием тонких культурных различий. Вот почему то, что там сейчас происходит, просто бессовестно. Как и все, я был потрясен и шокирован, когда Путин аннексировал Крым, но я не ожидал вторжения на Украину. Я не думал, что контроль Путина над его постсоветской империей настолько хрупок, что он попытается вернуть себе бывшие советские республики. Я был неправ, — сказал Барышников в интервью The Globe and Mail.

По словам танцовщика, он вместе с другими известными эмигрантами — писателем Борисом Акуниным и экономистом Сергеем Гуриевым, основал фонд True Russia. Он объединяет россиян, которые “с ужасом наблюдают за тем, что Путин делает от имени России”. Все средства, собранные True Russia, идут на помощь украинским беженцам.

Барышников уверен, что Россия усилит давление на любое проявление непокорности политики Путина.

— Меня не удивляет осуждение Путиным любого, кто выступает против него. Это классический ответ хулигана, загнанного в угол. Он должен поберечь дыхание. Я думаю, что русские, которые хотят свободного и демократического общества, должны продолжать попытки. Возможно, им даже следует поблагодарить Путина за то, что он объединил их в этом деле, — отметил он.

Михаил Барышников – американский танцовщик и хореограф, родившийся в семье русских эмигрантов в Риге.

В июне 1974 года сбежал из балетной труппы Большого театра, гастролировавшей в Торонто, и стал невозвращенцем. Такой поступок танцовщика вызвал скандал в советских политических кругах.

Барышникову удалось стать настоящей звездой в США, Канаде и Европе. Кроме хореографии он также снимался в кино. За его плечами роли в сериале Секс в большом городе, фильме Белые ночи, а также спектакле Метаморфозы на Бродвее.