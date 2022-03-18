Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Вони втратили все: Леонардо Ді Капріо закликав допомагати українцям

18 Березня 2022, 14:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леонардо Ді Капріо
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо опублікував пост в Instagram на підтримку України.

Актор поділився контактами, як допомогти українцям, які постраждали від дій російських агресорів. Також він оприлюднив серію фото з України – діти з волонтерами.

– Жертви бойових дій в Україні втратили все – від своїх близьких до основних речей для виживання, – написав актор під фото.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Леонардо Ді Капріо пожертвував Україні $10 млн, проте вона не підтвердилася. Актор справді пожертвував кільком гуманітарним організаціям, які допомагають українцям, але скільки саме – невідомо.

За мир в Україні наразі виступають усі цивілізовані країни, всесвітньо відомі люди та бренди. Голлівудські зірки масово виступають зі словами підтримки для нашої країни, а також намагаються допомогти.

Читайте також:
Вони втратили все: Леонардо Ді Капріо закликав допомагати українцямСтівен Спілберг із дружиною пожертвували $1 млн на допомогу Україні

Теги
Війна в Україні , Леонардо Ді Капріо
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь