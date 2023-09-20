Американська бізнесвумен Хлої Кардаш’ян показала вм’ятину на обличчі після операції з видалення меланоми. Злоякісну пухлину зірці видалили в 2022 році, а зараз лікар сказав, що вона здорова.

Своєю історією Хлої поділилася в Instagram-stories, зазначивши, що терпляче чекала походу до косметолога, щоб той заповнив за допомогою ін’єкцій їй вм’ятину.

– Для тих, хто не знає, у мене на обличчі був страх перед раком шкіри. Нам довелося видалити пухлину на моїй щоці, у мене залишилася вм’ятина. Я безумовно не скаржуся, тому що в будь-який момент я воліла б мати вм’ятину, ніж меланому, – розповіла Кардаш’ян шанувальникам.

Додає, радіє, що її обличчя приходить у форму, однак філери не вічні, а тому їй регулярно доведеться вдаватися до ін’єкцій. Вона також висловила подяку своєму хірургу і закликала всіх шанувальників перевірятися на рак шкіри.

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– Він не тільки видалив пухлину і подбав про те, щоб я повністю позбулася раку, а й зробив блискучу роботу, зробивши мій шрам якомога меншим і красивішим… Я ніколи не припускала, що це крихітне утворення перетвориться на рак шкіри. Я не уявляю, що могло б статися, якби я не пішла до лікаря, – зазначила Хлої.

До слова, раніше вона розповідала про те, що вже стикалася з меланомою. В 19 років у зірки виявили пухлину на спині, яку також видалили.