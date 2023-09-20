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Опухоль была на щеке: Хлои Кардашьян показала вмятину на лице после удаления меланомы

20 сентября 2023, 19:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Хлої Кардаш'ян
Источник: Depositphotos

Американская бизнесвумен Хлои Кардашьян показала вмятину на лице после операции по удалению меланомы. Злокачественную опухоль звезде удалили в 2022 году, сейчас врач сказал, что она здорова.

Своей историей Хлои поделилась в Instagram-stories, отметив, что терпеливо ждала похода к косметологу, чтобы тот заполнил с помощью инъекций ей вмятину.

Хлои Кардашьян

Фото: https://www.instagram.com/khloekardashian/

— Для тех, кто не знает, у меня на лице был страх перед раком кожи. Нам пришлось удалить опухоль на моей щеке, у меня осталась вмятина. Я определенно не жалуюсь, потому что в любой момент я предпочла бы иметь вмятину, чем меланому, — рассказала Кардашьян поклонникам.

Добавляет, рада, что ее лицо приходит в форму, однако филлеры не вечны, а потому ей регулярно придется прибегать к инъекциям. Она также выразила благодарность своему хирургу и призвала всех поклонников проверяться на рак кожи.

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Хлои Кардашьян

Фото: https://www.instagram.com/khloekardashian/

— Он не только удалил опухоль и позаботился о том, чтобы я полностью избавилась от рака, но и проделал блестящую работу, сделав мой шрам как можно меньше и красивее… Я никогда не предполагала, что это крошечное образование превратится в рак кожи. Я не представляю, что могло бы случиться, если бы я не пошла к врачу, — отметила Хлои.

К слову, ранее она рассказывала о том, что уже сталкивалась с меланомой. В 19 лет у звезды обнаружили опухоль на спине, которую также удалили.

— Я предрасположена к меланоме. Даже те, кто нет, должны постоянно проверяться. Я их тех, кто наносит солнцезащитный крем каждый божий день, поэтому никто не освобожден от этих вещей. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и регулярно проводите самообследование, а также ежегодные осмотры, — подчеркнула Кардашьян.

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