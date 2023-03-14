Американська бізнесвумен Хлої Кардаш’ян уперше показала обличчя семимісячного сина від колишнього коханого, канадського баскетболіста Трістана Томпсона.

Зробила це зірка реаліті-шоу на честь дня народження екскоханого, якому 13 березня виповнилося 32 роки. Так, Хлої оприлюднила в Instagram серію знімків баскетболіста з його дітьми – чотирирічною донькою Тру, шестирічним сином Прінсом Олівером від моделі Джордан Крейг, і семимісячним малюком, ім’я якого невідоме публіці.

Незважаючи на те, що пара не разом, Кардаш’ян назвала Томпсона найкращим батьком, братом і дядьком

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– Твоя любов, увага, дурні танці, обійми, поїздки на машині, ритуали укладання спати, те, як ти з’являєшся для них. Усе це означає більше, ніж ти можеш собі уявити, для твоєї сім’ї малюків… Будь сильним, добрим, терплячим і вільним. Продовжуй робити все так, щоб твоя душа і твоя мама пишалися б тобою. З днем народження, татку, – написала Хлої.

Нагадаємо, у липні 2022 року стало відомо, що Хлої Кардаш’ян і Трістан Томпсон чекають на другу дитину, яку їм народила сурогатна мати. Закохані розійшлися до появи хлопчика на світ, оскільки бізнесвумен дізналася про зради баскетболіста.