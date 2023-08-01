Реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася враженнями від поїздки на Донеччину. Виконавиця побувала неподалік лінії розмежування – у Слов’янську, Краматорську, та відвідала наших захисників на позиції.

В Instagram Alyona Alyona поділилася кадрами з поїздки, зазначивши, що ніколи не могла б подумати, що розкриватиме цей край саме з такого боку.

Реп-виконавиця пригадала, як підлітком перебувала в чатах, де був мікс населення України. Тоді, зізнається, через деяких хлопців неадекватної поведінки заблокувала для себе увагу до тих місць.

– А потім почалася війна. Ми з дівчатками в садочку масово збирали допомогу для АТО, малюнки дітей, гуманітарну допомогу для переселенців, але зовсім не перетиналися з реальними людьми зі Сходу. Згодом по сусідству з нами оселилася сім’я звідти. Хороші, добрі люди, – поділилася Alyona Alyona.

Зараз у неї з’явилася можливість побувати в тих місцях, побачити будівлі, вулиці, сходити в магазини.

– Дивилася на людей й уважно їх слухала: міміка, очі, жести, інтонації. І звуки вибухів. Просто не вщухають. Для них уже багато років… Це не просто міста і села. Це військові міста і села. А головне – це українські міста і села. Вони борються. І вони поборють! І ми всі разом поборемося. І залишимося єдиними, хто б нас не ділив, – наголосила виконавиця.