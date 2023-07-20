Українська співачка Alyona Alyona розсекретила ім’я свого хлопця через TikTok та Instagram.

Так, у соцмережі зірки з’явився ролик, де вона показує знімок малюка – це хлопець артистки в юності. Вгадати особистість за таким фото – неможливо, але артистка зазначила його акаунт під відео.

Також співачка в Instagram показала, як допомагає йому чистити черешню.

– Чим реперка займається ввечері перед сном. Зараз чиститиме вишню, – заявила артистка і відмітила акаунт свого хлопця.

Як виявилося, хлопець співачки – український діджей і продюсер VovKING. На музичній сцені він з 2010 року, де пробував себе в різних стилях – від дабстепу до DnB.

Артист також працював і з іншими відомими особистостями в українській музиці – разом із гуртом O.Torvald та DJ Tapolsky записав альбом Використовуй нас. VovKING – частий гість на різноманітних фестивалях електронної музики, і він вправно збирає глядачів на стрімах у YouTube.

Alyona Alyona вперше заговорила про нові стосунки на День Святого Валентина. Тоді зірка заговорила про важливість любові самого себе і заявила, що її хлопець постійно вказує на цю проблему їй.