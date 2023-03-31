31 березня в усьому світі відзначають кумедне свято – День декольте. Відкриті шия та груди, увиразнені вирізом блузи або сукні, часто мають привабливий і сексуальний вигляд, а також свідчать про впевненість жінки в собі.

У наш час вибір одягу різноманітний, і підкреслити свої переваги можна не тільки за допомогою глибокого декольте, проте цей прийом є одним з тих, яким користуються найчастіше.

Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, які не соромляться виставляти свої груди напоказ.

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Тіна Кароль

Нерідко співачку Тіну Кароль можна побачити на публіці з декольте. Виконавиця часто віддає перевагу вбранням, які увиразнюють її груди.

Кім Кардаш’ян

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян також відома своєю розкутістю. Часто бізнес-вумен щонайяскравіше підкреслює переваги своєї фігури. Навіть якщо комусь здається, що це занадто, Кім начхати.

Нерідко в соцмережах зірки можна побачити фото в обтислому одязі з відвертим декольте.

Настя Каменських

Не соромиться виставляти свої груди напоказ і співачка Настя Каменських. Однак здебільшого виконавиця віддає перевагу вбранню з декольте на сцені або різноманітних заходах.

До повномасштабної війни в Україні артистка часто подорожувала, а тому завалювала шанувальників відвертими фото в купальниках.

Дженніфер Лопес

Американській співачці та акторці Дженніфер Лопес 53 роки, проте її фігурі можуть позаздрити і 20-річні. Артистка має чудовий вигляд – її тіло струнке і підтягнуте. Ось що значить стежити за собою!

Декольте на Джей Ло завжди приваблює погляди.

Оля Полякова

Не проти похвалитися своїми перевагами і співачка Оля Полякова. Для сцени артистка обирає епатажне вбрання, у житті – скромніше, проте декольте присутнє.

Демі Роуз

Британська модель Демі Роуз точно може очолити пікантні рейтинги. Вона всіляко хизується своїми пишними формами, особливо грудьми, увиразнюючи їх корсетами, сукнями, топами.

Світлана Лобода

Похвалитися своєю фігурою може і співачка Світлана Лобода. Виконавиця не соромиться виставляти напоказ свої переваги, часто обираючи для концертів або фотосесій ефектні вбрання.

Звісно, з початком повномасштабної війни в Україні гардероби вітчизняних артистів дещо змінилися, однак якщо зазирнути в минуле, то можна побачити зовсім інші вбрання.

Моніка Беллуччі

Італійська акторка й модель Моніка Беллуччі завжди має елегантний і стриманий вигляд, однак це не заважає їй робити акценти на декольте, що, безперечно, лише додає сексуальності.

Варто зазначити, що декольте не виходить з моди протягом століть. З його допомогою можна продемонструвати красу жіночих форм, створити спокусливий і чуттєвий образ.