31 марта во всем мире отмечают забавный праздник — День декольте. Открытые шея и грудь, подчеркнутые вырезом блузы или платья, зачастую выглядят привлекательно и сексуально, а также свидетельствуют об уверенности женщины в себе.

В наше время выбор одежды разнообразен, и подчеркнуть свои достоинства можно не только с помощью глубокого декольте, однако этот прием является одним из наиболее часто используемых.

Факты ICTV решили составить список звезд, которые не стесняются выставлять свою грудь напоказ.

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Тина Кароль

Нередко певицу Тину Кароль можно увидеть на публике с декольте. Исполнительница часто отдает предпочтения нарядам, которые подчеркивают ее грудь.

Ким Кардашьян

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян также известна своей раскованностью. Часто бизнес-вумен как можно ярче подчеркивает все достоинства своей фигуры. Даже если кому-то кажется, что это слишком, Ким плевать.

Нередко в соцсетях звезды можно увидеть фото в обтягивающей одежде с откровенным декольте.

Настя Каменских

Не стесняется выставлять свою грудь напоказ и певица Настя Каменских. Однако в большинстве своем наряды с декольте исполнительница предпочитает для сцены или каких-либо мероприятий.

До полномасштабной войны в Украине артистка часто путешествовала, а потому заваливала поклонников откровенными фото в купальниках.

Дженнифер Лопес

Американской певице и актрисе Дженнифер Лопес 53 года, однако, глядя на звезду, ей могут позавидовать многие 20-летние. Артистка замечательно выглядит — ее тело стройное и подтянутое. Вот что значит следить за собой.

Декольте на Джей Ло всегда выглядит привлекательно.

Оля Полякова

Не прочь похвастаться своими достоинствами и певица Оля Полякова. Для сцены артистка выбирает эпатажные наряды, в жизни — скромнее, однако декольте присутствует.

Деми Роуз

Британская модель Деми Роуз точно может возглавить пикантные рейтинги. Она всячески хвастается своими пышными формами, в особенностью грудью, подчеркивая ее корсетами, платьями, топами.

Светлана Лобода

Похвастаться своей фигурой может и певица Светлана Лобода. Исполнительница не стесняется выставлять напоказ свои достоинства, зачастую выбирая для концертов или фотосессий эффектные наряды.

Конечно, с началом полномасштабной войны в Украине гардеробы отечественных артистов слегла изменились, однако если заглянуть в прошлое, то можно увидеть совсем иные наряды.

Моника Беллуччи

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи всегда выглядит елегантно и сдержанно, однако это не мешает делать ей акценты на декольте, что добавляет ей сексуальности.

Стоит отметить, что декольте не выходит из моды на протяжении столетий. С его помощью можно продемонстрировать красоту женских форм, создать соблазнительный и чувственный образ.