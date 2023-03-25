Зроблю завтра, відкладу на потім, сьогодні не хочу витрачати на це час. Знайоме? Усі ми люди, які мають певні справи, пов’язані з домом, роботою чи чимось іншим. Будуємо плани, та інколи відкладаємо їх на невизначений період, а тому вони можуть надто накопичитися.

Звісно, це можна описати як лінь, однак якщо у вас є схильність постійно відкладати важливі справи на завтра й відволікатися на не зовсім потрібні речі, то це має свій психологічний термін – прокрастинація. Він не надто позитивний, оскільки може призвести до життєвих проблем у певних сферах, наприклад, на роботі.

У кожного з нас є професія, яка потребує якихось зусиль. Наприклад, артисти мають щільний графік і ще безліч різних завдань, а крім того, потрібно побути і з сім’єю. Так, зірки українського шоу-бізнесу ексклюзивно розповіли Фактам ICTV, як вони борються з прокрастинацією, не відкладаючи справи на потім, і поділилися секретом продуктивності.

Зараз дивляться

Співачка Надя Дорофєєва зізнається, поки не зробить заплановані справи на день, спати не ляже. Каже, вона не з тих людей, які збирають валізу для поїздок вранці, а робить все заздалегідь, щоб потім не нервувати.

– Оскільки поїздки зазвичай у мене пов’язані з концертами, не дай Боже, вчасно не зібратися, щоб потім нервувати. Прокрастинація – це теж звичка, а в мене немає звички щось відтягувати до останнього, відкладати на потім. Це насамперед мій спосіб уберегти свої нерви. Тому прокрастинація і я – різні світи, – ділиться виконавиця.

Додає, що секрет продуктивності – у тайм-менеджменті. Надя постійно робить нотатки зі списком того, що їй потрібно зробити, а в останній місяць і зовсім планує свій кожен день.

– Якщо я цього не зробила, день можна просто викреслювати. Є у мене така улюблена фраза: Що менше у тебе часу, то насправді більше у тебе часу. Це зі мною працює. Бо коли ти знаєш, що можеш дозволити собі виспатися, а потім щось запланувати, скоріш за все, нічого не зробиш, – зазначила Дорофєєва.

Співак Yaktak, справжнє ім’я якого Ярослав Карпук, каже, коли починає шукати будь-які відмазки щось не робити, то просто ставить собі запитання: Для чого він все робить і яка його мета?

– Тоді мотивація приходить сама. Вчуся планувати, виробляю звичку бути продуктивним тут і зараз, а не відкладати всі справи на понеділок, – зазначив виконавець.

Співачка Аліна Паш вважає, що іноді прокрастинація – дуже корисна справа, яка може розставити на місця певні речі. Та іноді вона затягує в глибини і забирає багато часу.

– Я б усе ж таки радила не прокрастинувати, а медитувати! Адже в тому просторі, який людина створює для медитацій усередині себе, можна знайти набагато більше відповідей і прекрасних ідей. Тож, як я справляюся: медитації, дихання, хороша музика, вчасний сон, – наголосила артистка.

Виконавиця Navka, справжнє ім’я якої Марина Тимофійчук, зазначає, що її секрет продуктивності – в оточенні, а біля неї завжди енергійні, небайдужі та відповідальні за своє майбутнє.

Артистка поділилася спостереженнями, що з початком війни більше людей стали більш дієвими, ніж до війни. Тепер кожен розуміє, що завтра може не бути або ж не бути таких можливостей, які ти маєш у цей момент.

– Коли я роблю музику, коли я виступаю, я бачу як це впливає на слухачів. Я бачу, що їхні серця відкриваються, вони починають більше допомагати Україні. І я розумію, що також на мені, як і на кожному українці, відповідальність за те, як швидко Україна виграє… Мій секрет такий – я придумую собі дедлайни, тоді мозок починає бути зібраним і продуктивним, – поділилася Navka.

Соліст гурту Adam, пісню яких Повільно мало хто не чув, Міша Клименко, не приховує того, що є ледачою людиною, проте можливості нею бути у нього немає.

– У мене двоє дітей, які не дають розвиватися прокрастинації, оскільки хочуть їсти, нового одягу тощо. Тому лінуватися не виходить, хоча інколи хотілося б просто полежати, – сміючись каже Міша.

Іноді перед сном на папері пише собі основні цілі на наступний день, розбиваючи на менші завдання, музикант Позитив (справжнє ім’я – Олексій Завгородній).

Зазначає, що змушує себе прокидатися вранці, щоби швидше зробити всю рутину.

– Готую сніданок, приймаю душ, подумки планую свій день. Головне – не брати одразу телефон до рук, оскільки нині соціальні мережі й новини можуть максимально відволікти тебе від основних справ і планів. Треба розуміти, що новини – це минуле, і там ти нічого не зміниш, а тобі треба творити майбутнє для себе та людей навколо тебе, – ділиться Олексій.

Додає, нагадує собі про головні цілі дня і намагається концентруватися на них насамперед. Дуже сприяють цьому люди поруч, які тобі можуть допомогти це зробити, головне їх правильно про це попросити.

– Якщо немає настрою, треба намагатися в собі знайти мотивацію, уявити, як будеш собою задоволений, коли здійсниш усе, що задумав, – поділився лайфхаком Позитив.

Співачка Yaromiya впевнена, кожна людина стикалася з небажанням щось робити, і на це впливають різноманітні фактори – емоції, побут, умови життя, робота, сім’я та інше.