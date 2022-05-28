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Притула разыграет трофеи Евровидения ради БПЛА для ВСУ: как принять участие в аукционе

28 мая 2022, 14:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сергій Притула і Kalush

Украинский телеведущий Сергей Притула рассказал о розыгрыше розовой панамы от группы Kalush Orchestra, а также о продаже награды за победу на Евровидении 2022.я

— Розовая панама действительно стала легендарной после финала Евровидения 2022. Но это еще не все — впервые за 66 лет существования конкурса, приз победителей будет выставлен на аукцион. Принять участие в розыгрыше очень просто, и это может сделать практически каждый. За собранные средства мы планируем приобрести комплекс БплА PD-2 — это крайне необходимый комплекс для наших ВСУ. Но есть один нюанс — он стоит $1 млн, — рассказал Притула.

Шоумен озвучил один из главных требований для участия в розыгрыше панамы.

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— Нужно отправить на счет фонда пожертвование в размере 200 грн и больше. В розыгрыше принимают участи жители и других стран — от США до Филиппин. Жители Европы часто донатят от €5. Уже в вечер воскресенья мы узнаем кто победил. Шансы есть у всех, — рассказал Сергей.

Что касается аукциона награды, самую высокую ставку приняли именно криптовалютой. Сейчас самой большой ставкой была сумма в $20 тыс., но по словам шоумена, “это был даже не разогрев”. Это не первый аукцион, организованный фондом Сергея — ранее картину Марии Примаченко продали через аукцион за $500 тыс.

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Теги
Kalush, Евровидение, Сергей Притула
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