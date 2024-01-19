Співачка Джамала презентувала пісню Мій брате і ліричне відео до неї. Нову роботу артистка присвятила своєму близькому другу, якого вважала братом. Він загинув, захищаючи Україну в січні 2023 року.

Джамала – Мій брате

Світлі спогади про свого близького друга Джамала втілила в нову роботу. Ця пісня – присвята всім братам і сестрам, яким не встигли сказати важливі слова. Джамала вважає, головне – пам’ятати кожного, хто загинув, захищаючи нас.

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– Чи може автор плакати над своїм твором, сидячи перед клавішними та комп’ютером, якщо він це переживає? Може! Так сталося зі мною знову. Рік тому, у січні, я втратила дуже близького друга, брата, але спогади про нього були настільки світлими, що якось я не могла плакати доти, доки не написала цю пісню, – поділилася Джамала.

Співавтором пісні стала Тетяна Милимко. Саме вона весь потік емоцій Джамали привела до ладу.

– За цей час війни подібних історій, на жаль, у нас дуже багато. Найменше, що ми можемо зробити по відношенню до людей, яких ми любили, і які померли, захищаючи нас – пам’ятати, згадувати, не боятися їх любити, любити спогади про них, згадувати їхні жарти, музичні смаки, цитувати їх. Мені це допомогло, може, допоможе і вам. Напишіть їм листа, – зазначила співачка.

Саме це робить Джамала у своєму лірик-відео – пише листа. Ролик було знято в будинку виконавиці, а телефон став символом зв’язку і пам’яті.