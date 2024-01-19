Певица Джамала презентовала песню Мій брате и лирическое видео к ней. Новую работу артистка посвятила своему близкому другу, которого считала братом. Он погиб, защищая Украину в январе 2023 года.

Джамала — Мій брате

Светлые воспоминания о своем близком друге Джамала воплотила в новую работу. Эта песня — посвящение всем братьям и сестрам, которым не успели сказать важные слова. Джамала считает, главное — помнить каждого, кто погиб, защищая нас.

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— Может ли автор плакать над своим произведением, сидя перед клавишными и компьютером, если он это переживает? Может! Так случилось со мной снова. Год назад, в январе, я потеряла очень близкого друга, брата, но воспоминания о нем были настолько светлыми, что как-то я не могла плакать до тех пор, пока не написала эту песню, — поделилась Джамала.

Соавтором песни стала Татьяна Милимко. Именно она весь поток эмоций Джамалы привела в порядок.

— За это время войны подобных историй, к сожалению, у нас очень много. Самое малое, что мы можем сделать по отношению к людям, которых мы любили, и которые умерли, защищая нас — помнить, вспоминать, не бояться их любить, любить воспоминания о них, вспоминать их шутки, музыкальные вкусы, цитировать их. Мне это помогло, может, поможет и вам. Напишите им письмо, — отметила певица.

Именно это делает Джамала в своем лирик-видео — пишет письмо. Ролик был снят в доме исполнительницы, а телефон стал символом связи и памяти.