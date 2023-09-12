Співачка Джамала показала архівне відео, на якому їй 17 років. Уже тоді вона співала, а тому вирішила надихнути роликом тих, у кого опускаються руки, і мотивувати їх іти за мрією.
За словами артистки, ролик багато розповідає про неї. На ньому вона ще без музичної освіти, але вже співає в супроводі оркестру народних інструментів.
Каже, на цю сцену вона потрапила завдяки своїй сестрі Евеліні, яка навчалася в той час на другому курсі консерваторії по класу домри. Саме вона розповіла диригенту про Джамалу і про те, що вона дуже класно співає сучасну музику.
– Коли я вийшла на сцену до професорів і студентів Національної академії, чи було мені страшно? Я мало не померла. Те, що я одягла справжній автентичний костюм, і те, що мене підтримував цілий оркестр і диригент, так надихнуло мене, що наступного ж року я не втрималась, і після третього курсу училища вирішила вступати в консерваторію, хоч як би це зухвало не звучало для музучилища, – розповіла Джамала.
Додає, якщо у вас є мрія, то перед нею ніщо не повинно зупиняти.
Шанувальники оцінили архівне відео виконавиці, зазначивши, що вже тоді в неї був прекрасний голос.
- Така маленька тут, а така неймовірна.
- Уже зірка.
- А спів глибокий був завжди.
- Яке неймовірне звучання, враховуючи ще те, коли цей запис робився.
- Яка ви талановита!
- Вау, яке архівне потішне відео.
- Найкраща музика солов’їною українською мовою, – пишуть користувачі мережі.