Співачка Джамала показала архівне відео, на якому їй 17 років. Уже тоді вона співала, а тому вирішила надихнути роликом тих, у кого опускаються руки, і мотивувати їх іти за мрією.

За словами артистки, ролик багато розповідає про неї. На ньому вона ще без музичної освіти, але вже співає в супроводі оркестру народних інструментів.

Каже, на цю сцену вона потрапила завдяки своїй сестрі Евеліні, яка навчалася в той час на другому курсі консерваторії по класу домри. Саме вона розповіла диригенту про Джамалу і про те, що вона дуже класно співає сучасну музику.

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– Коли я вийшла на сцену до професорів і студентів Національної академії, чи було мені страшно? Я мало не померла. Те, що я одягла справжній автентичний костюм, і те, що мене підтримував цілий оркестр і диригент, так надихнуло мене, що наступного ж року я не втрималась, і після третього курсу училища вирішила вступати в консерваторію, хоч як би це зухвало не звучало для музучилища, – розповіла Джамала.

Додає, якщо у вас є мрія, то перед нею ніщо не повинно зупиняти.

Шанувальники оцінили архівне відео виконавиці, зазначивши, що вже тоді в неї був прекрасний голос.