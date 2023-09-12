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Я ледве не померла. Джамала показала архівне відео, на якому в 17 років співає з оркестром

12 Вересня 2023, 14:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Співачка Джамала показала архівне відео, на якому їй 17 років. Уже тоді вона співала, а тому вирішила надихнути роликом тих, у кого опускаються руки, і мотивувати їх іти за мрією.

За словами артистки, ролик багато розповідає про неї. На ньому вона ще без музичної освіти, але вже співає в супроводі оркестру народних інструментів.

Каже, на цю сцену вона потрапила завдяки своїй сестрі Евеліні, яка навчалася в той час на другому курсі консерваторії по класу домри. Саме вона розповіла диригенту про Джамалу і про те, що вона дуже класно співає сучасну музику.

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– Коли я вийшла на сцену до професорів і студентів Національної академії, чи було мені страшно? Я мало не померла. Те, що я одягла справжній автентичний костюм, і те, що мене підтримував цілий оркестр і диригент, так надихнуло мене, що наступного ж року я не втрималась, і після третього курсу училища вирішила вступати в консерваторію, хоч як би це зухвало не звучало для музучилища, – розповіла Джамала.

Додає, якщо у вас є мрія, то перед нею ніщо не повинно зупиняти.

Шанувальники оцінили архівне відео виконавиці, зазначивши, що вже тоді в неї був прекрасний голос.

  • Така маленька тут, а така неймовірна.
  • Уже зірка.
  • А спів глибокий був завжди.
  • Яке неймовірне звучання, враховуючи ще те, коли цей запис робився.
  • Яка ви талановита!
  • Вау, яке архівне потішне відео.
  • Найкраща музика солов’їною українською мовою, – пишуть користувачі мережі.
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