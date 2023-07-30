Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв отримав нагороду від командування сил тероборони ЗСУ, присвятивши її своїй покійній мамі Субіє ханум Налбандові.

У Facebook Ахтем зробив публікацію, в якій звернувся до мами в річницю смерті, і показав їхнє спільне фото. Також він оприлюднив медаль, що отримав за службу.

– Уже два роки… Мамо… Немає сил сказати прощавай… До зустрічі… Люблю, люблю, люблю. P.S. Отриману від командування і в колі побратимів нагороду, присвячую тобі… Люблю, – написав Ахтем.

У коментарях Сеітаблаєва привітали з нагородою, а також висловили йому співчуття з приводу річниці смерті близької людини.

Світла та вічна пам’ять твоїй мамі. Вона молитиметься за тебе там, а тобі тут жити життя, пам’ятати, радіти і любити. Обіймаю. Вітаю з нагородою.

Ахтеме, вона неймовірно пишається… Світла пам’ять.

Світла пам’ять… Любов ніколи не перестає…

Вона завжди буде поруч! Тому що мама і тому що ти її син.

Ахтеме, мої щирі співчуття. Вічна пам’ять, – пишуть користувачі мережі.

Мама режисера померла в окупованому Криму два роки тому. Їй було 83 роки. Вона була письменницею, педагогом зі сценічної мови, акторкою, співачкою і ведучою.

Фото: Ахтем Сеітаблаєв