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Напередодні річниці смерті: Наталія Могилевська показала фото своєї мами

27 Липня 2023, 16:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Наталія Могилевська
Джерело: Наталя Могилевська

Співачка Наталія Могилевська показала фото своєї мами напередодні річниці її смерті. 31 липня 2013 року жінки не стало.

В Instagram виконавиця оприлюднила серію фото, на яких показала маму в молодості, а також поділилася кадром, де зовсім маленькою зображена з батьками.

У пості Наталя зізналася, що згадуючи дитинство, плаче і жартує з того, як дорослішала. Вона сказала, що коли стикалася з різними труднощами, саме мама та її голос зсередини допомагали знайти вихід, оминути кризу та прийти до перемог.

– Вистава Доньки – це моя розмова з мамою. Думаю, вистава цього дня (31 липня, – Ред.) буде особливою. А для мене – це можливість розповісти про щасливі хвилини свого життя. Попросити вибачення за те, що я не можу забути. Висловити вселенську подяку за життя, за виховання, за неймовірну природну жіночу безпосередність, – наголосила Могилевська.

Також вона подякувала мамі за те, що тепер знає, що навіть у 60 можна буде залишатися живою і веселою дівчинкою.

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