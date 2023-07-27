Співачка Наталія Могилевська показала фото своєї мами напередодні річниці її смерті. 31 липня 2013 року жінки не стало.

В Instagram виконавиця оприлюднила серію фото, на яких показала маму в молодості, а також поділилася кадром, де зовсім маленькою зображена з батьками.

У пості Наталя зізналася, що згадуючи дитинство, плаче і жартує з того, як дорослішала. Вона сказала, що коли стикалася з різними труднощами, саме мама та її голос зсередини допомагали знайти вихід, оминути кризу та прийти до перемог.

– Вистава Доньки – це моя розмова з мамою. Думаю, вистава цього дня (31 липня, – Ред.) буде особливою. А для мене – це можливість розповісти про щасливі хвилини свого життя. Попросити вибачення за те, що я не можу забути. Висловити вселенську подяку за життя, за виховання, за неймовірну природну жіночу безпосередність, – наголосила Могилевська.

Також вона подякувала мамі за те, що тепер знає, що навіть у 60 можна буде залишатися живою і веселою дівчинкою.